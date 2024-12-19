Пейте больше жидкости: врачи рассказали, как избавиться от слизи во время болезни

При болезни организм вырабатывает больше слизи с целью самозащиты, сказал изданию Health Андрей Филимонов, доктор медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии в Медицинской школе Ратгерса в Нью-Джерси. Также это помогает вымывать патогены.

Большинство врачей сходятся во мнении, что сплёвывание слизи во время болезни поможет человеку почувствовать себя лучше. По словам Ракеша Чандры, доктора медицины, профессора отоларингологии и хирургии головы и шеи в Медицинском центре Университета Вандербильта, слизь, которая выкашливается, содержит раздражители, аллергены и/или инфекционные организмы, от которых нужно избавляться. Правда, также нет никаких доказательств, что проглатывание этой слизи вредит желудку или кишечнику. В этом случае она будет выведена через желудочно-кишечный тракт.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от слизи во время болезни.

Пейте больше жидкости. Дело в том, что из-за обезвоживания слизь может стать слишком густой и её может быть сложнее откашливать.

Промывайте нос. Используйте для этого специальный инструмент.

Попробуйте солевой спрей. Он поможет разжижить слизь и вывести её из пазух.