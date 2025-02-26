Пейте воду и не только: как избежать проблем с кишечником во время путешествия

Пейте воду и не только: как избежать проблем с кишечником во время путешествияВозьмите эти рекомендации себе на заметку
Поддерживайте водный баланс. Это может помочь при запорах. Возьмите с собой в путешествие многоразовую бутылку с водой и часто пейте.
Возьмите полезные для кишечника закуски. К ним относятся фрукт, орехи, семена.
Отдавайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Например, это бананы, груши, ягоды, фасоль, зелень, семена чиа. Могут быть полезными и пребиотические добавки.
Обязательно двигайтесь. Из-за сидячего образа жизни у вас могут возникнуть запоры.
Управляйте стрессом. Плохое здоровье кишечника может повысить риск возникновения депрессии и тревожности. Врач рекомендует практиковать технику глубокого дыхания или вести дневник.
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