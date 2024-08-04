Перечислены 10 признаков того, что ваша фитнес-программа не работает

Вы не теряете жир. Упражнения в любом случае должны сжигать калории и повышать метаболизм. Измерять жир нужно каждый месяц с помощью штангенциркуля или других инструментов.

Вы не теряете вес. В этом случае нужно пересмотреть программу тренировок и рацион. Многие недооценивают, сколько они калорий потребляют.

Вы не становитесь сильнее. Постепенно увеличивайте вес или сопротивление при каждом упражнении. Например, если вы делаете приседания с гантелью весом 20 фунтов, то увеличьте вес до 25 фунтов на следующей неделе, затем до 30 фунтов на последующей и т. д.

Вы не восстанавливаетесь. Чем интенсивнее тренировки, тем больше времени нужно организму на восстановление.

Ваша выносливость не улучшается. В этом случае тратьте меньше времени на высокоинтенсивные тренировки и больше времени на низкоинтенсивные. Также отдыхайте хотя бы 1−2 дня в неделю, чтобы тело восстанавливалось.