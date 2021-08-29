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Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровья

Они даже больше опасны, чем полезны

Эстонское СМИ Postimees выпустило материал, посвящённый продуктам, которые ошибочно многие считают исключительно полезными.