Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровья

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Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровьяОни даже больше опасны, чем полезны
Эстонское СМИ Postimees выпустило материал, посвящённый продуктам, которые ошибочно многие считают исключительно полезными.
Автор статьи в Postimees рассказал, какие овощи надо употреблять с осторожностью.
- Картофель. Он может оказаться как вредным, так и полезным для человеческого организма. Например, блюда типа картошки фри вредны, но в картофеле есть много калия (этот элемент влияет на кости и мышцы). Из минусов корнеплода: в нём есть соланин, отрицательно воздействующий на нервную систему, крахмал, который при длительном хранении продукта распадается на простые углеводы, а также у него высокий гликемический индекс (то есть он плохо насыщает, быстро отдаёт энергию организму, отрицательно влияет на обмен веществ).
- Помидоры. С одной стороны, здесь есть антиоксидант ликопин, витамины C, B. С другой - если помидоры выращивали не естественным путём (то есть с использованием удобрений), то в них вредного больше, чем полезного. Также специалисты предупреждают, что эти овощи содержат грубую клетчатку, влияют на кислотность и раздражают слизистую желудка. Поэтому их нежелательно есть людям с гастритом или язвой. Ещё из-за воздействия на желчный пузырь они опасны для людей с заболеваниями этого органа. Нельзя их есть и при подагре. И даже если вы здоровы, всё равно нужно помнить, что они могут способствовать скачкам уровня сахара в крови.
- Баклажаны. Из опасных веществ - соланин, а также такие вещества, которые влияют на образование камней в почках. Поэтому много баклажанов лучше не есть.
- Капуста. Прежде всего, её нельзя есть пациентам с заболеваниями щитовидной железы. А из-за воздействия на уровень кислотности она может вызвать или обострить гастрит или язву.
- Лук. Если его употреблять понемногу, то проблем не будет. Но при этом он может повлиять на развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ.