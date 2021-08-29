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Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровья

Они даже больше опасны, чем полезны
Эстонское СМИ Postimees выпустило материал, посвящённый продуктам, которые ошибочно многие считают исключительно полезными.
Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровья

Автор статьи в Postimees рассказал, какие овощи надо употреблять с осторожностью.

  1. Картофель. Он может оказаться как вредным, так и полезным для человеческого организма. Например, блюда типа картошки фри вредны, но в картофеле есть много калия (этот элемент влияет на кости и мышцы). Из минусов корнеплода: в нём есть соланин, отрицательно воздействующий на нервную систему, крахмал, который при длительном хранении продукта распадается на простые углеводы, а также у него высокий гликемический индекс (то есть он плохо насыщает, быстро отдаёт энергию организму, отрицательно влияет на обмен веществ).
  1. Помидоры. С одной стороны, здесь есть антиоксидант ликопин, витамины C, B. С другой - если помидоры выращивали не естественным путём (то есть с использованием удобрений), то в них вредного больше, чем полезного. Также специалисты предупреждают, что эти овощи содержат грубую клетчатку, влияют на кислотность и раздражают слизистую желудка. Поэтому их нежелательно есть людям с гастритом или язвой. Ещё из-за воздействия на желчный пузырь они опасны для людей с заболеваниями этого органа. Нельзя их есть и при подагре. И даже если вы здоровы, всё равно нужно помнить, что они могут способствовать скачкам уровня сахара в крови.
Перечислены 5 овощей, которые могут оказаться вредными для здоровья
  1. Баклажаны. Из опасных веществ - соланин, а также такие вещества, которые влияют на образование камней в почках. Поэтому много баклажанов лучше не есть.
  1. Капуста. Прежде всего, её нельзя есть пациентам с заболеваниями щитовидной железы. А из-за воздействия на уровень кислотности она может вызвать или обострить гастрит или язву.
  1. Лук. Если его употреблять понемногу, то проблем не будет. Но при этом он может повлиять на развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ.