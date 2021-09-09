Перечислены 7 способов ходьбы, полезных для пациентов с болезнью Паркинсона

Во время опроса пациентов также знакомили с 7 основными стратегиями компенсации ходьбы. Это прогулка под счёт у себя в голове (и другие "внутренние сигналы"), ходьба под метроном (и прочие "внешние сигналы"), выполнение более широких поворотов ("изменение баланса"), использование техники релаксации (и других методов, которые влияют на психическое состояние), наблюдение за походкой другого человека и создание образов в воображении, адаптация к новому способу ходьбы (прыжкам, передвижению задом наперёд), использование ног в других видах деятельности (ползание, езда на велосипеде).

Выяснилось, что люди обычно используют такие стратегии, но обо всех 7 не знают. В среднем пациенты были знакомы с 3 методами компенсации. Самой популярной стратегией (её назвали 47 процентов респондентов) оказалась "внешняя подсказка" (передвижение под ритм метронома), на втором месте (45 процентов) - "внутренняя подсказка". Наименее известным способом (14 процентов) стало наблюдение за окружающими и представление движений в голове.

Кроме того, большинство отметило, что применение какой-либо из стратегий им помогло. Но эффективность их была разной в зависимости от того, в какой ситуации люди применяли эти методы.

Следующим шагом своим учёные считают обучение всем стратегиям, например через онлайн-платформу, пациентов с болезнью Паркинсона.