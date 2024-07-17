Перечислены алкогольные напитки с самым низким содержанием углеводов

Водка с содовой. В 236 мл коктейля содержится 133 ккал, 0 г сахара и углеводов, 8% алкоголя. Выдавите в напиток дольку лайма, апельсина или грейпфрута, чтобы придать ему вкус.

Текила и лайм. На 100 г напитка с каплей сока лайма приходится 33% алкоголя, 65 ккал, менее 1 г углеводов и сахара. Это низкокалорийная альтернатива «Маргарите».

Мартини. 113 г этого напитка включают 241 ккал, менее 1 г углеводов и сахара, 29% алкоголя. Содержит этот коктейль водку или джин и сухой вермут, ароматное крепленое вино.

Сухое вино. В 150 мл этого вина содержится 122 ккал, 3 г углеводов, 11% алкоголя. Сахара в нём нет совсем. К сухим винам с низким содержанием углеводов относятся совиньон блан, шардоне, пино нуар, каберне совиньон и пино гриджио.