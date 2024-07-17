Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июля 2024, 02:15
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Перечислены алкогольные напитки с самым низким содержанием углеводов

Возьмите это себе на заметку
Даже если вы пьёте низкоуглеводные алкогольные напитки, важно контролировать их количество. Спиртное содержит калории, не имеющие пищевой ценности. Кроме того, алкоголь усиливает тягу к еде и аппетит, ухудшает способность ощущать голод.
Перечислены алкогольные напитки с самым низким содержанием углеводов
© Barkeeper Nation

Водка с содовой. В 236 мл коктейля содержится 133 ккал, 0 г сахара и углеводов, 8% алкоголя. Выдавите в напиток дольку лайма, апельсина или грейпфрута, чтобы придать ему вкус.

Текила и лайм. На 100 г напитка с каплей сока лайма приходится 33% алкоголя, 65 ккал, менее 1 г углеводов и сахара. Это низкокалорийная альтернатива «Маргарите».

Мартини. 113 г этого напитка включают 241 ккал, менее 1 г углеводов и сахара, 29% алкоголя. Содержит этот коктейль водку или джин и сухой вермут, ароматное крепленое вино.

Сухое вино. В 150 мл этого вина содержится 122 ккал, 3 г углеводов, 11% алкоголя. Сахара в нём нет совсем. К сухим винам с низким содержанием углеводов относятся совиньон блан, шардоне, пино нуар, каберне совиньон и пино гриджио.

Перечислены алкогольные напитки с самым низким содержанием углеводов
© Shutterstock

Светлое пиво. На банку в 355 мл приходится 103 ккал, 6 г углеводов, менее 1 г сахара и 3% алкоголя. В светлом пиве меньше алкоголя и калорий, чем в обычном.

Ром и диетическая кола. Одна порция на 236 мл содержит 135 ккал, 0,5 г углеводов, 8% алкоголя. Выбирайте белый ром и диетическую колу, которые содержат менее 1 г углеводов по сравнению с 18 г в обычном роме и обычной коле.

Хард-Зельцер. В нём (банка на 355 мл) 2 г углеводов, 2 г сахара, 99 ккал и 5% алкоголя. Сочетают такие коктейли в себе газированную воду, алкоголь и ароматизаторы.

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