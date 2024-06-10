Перечислены альтернативы кофе

Цикорий. По сравнению с кофе он не содержит кофеина. Также он может привести к вздутию живота, газообразованию.

Грибной кофе. Это простой кофе, но смешанный с сушёным и измельчённым грибным порошком. Но известно, что грибы и грибной кофе приводят к проблемам с пищеварением, особенно при проблемах с почками или запрете на употреблением зерновых.

Матча. В нём кофеина больше, чем в зелёном чае, но меньше, чем в обычном кофе.

Йерба Мате. Кофеина в чашке этого крепкого травяного чая примерно столько же, сколько в чашке кофе. Однако при чрезмерном употреблении это чай повышает риск возникновения рака.