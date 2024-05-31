Перечислены болезни, которые переносят клещи

Если после укуса клеща каких-либо симптомов и сыпи нет, то обычно медицинская помощь человеку не требуется. Сыпь в форме «яблочка» считается распространённым признаком болезни Лайма. Если её не лечить, то она может распространиться по всему телу, поразить суставы, мозг и нервную систему, вызвать множество других симптомов, в том числе артрит и энцефалит.

В целом клещи переносят в США такие заболевания, как болезнь Лайма, бабезиоз, эрлихиоз, американская пятнистая лихорадка, анаплазмоз, сыпь, связанная с южной клещевой болезнью, клещевой возвратный тиф, туляремия, колорадская клещевая лихорадка, повассанский энцефалит, ку-лихорадка.

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