Перечислены болезни, которые переносят клещи

Перечислены болезни, которые переносят клещиБудьте начеку
Самое распространённое заболевание, передающееся клещами, — болезнь Лайма. Однако есть и десятки других болезней. О них рассказал доктор Бобби Притт, директор лаборатории клинической паразитологии клиники Мэйо.
По словам врача, число случаев заражения клещевыми инфекциями растёт. Большинство клещей безвредны, однако некоторые вызывают беспокойство. Например, черноногий клещ, которые считается переносчиком болезни Лайма и других тяжёлых заболеваний.
Если после укуса клеща каких-либо симптомов и сыпи нет, то обычно медицинская помощь человеку не требуется. Сыпь в форме «яблочка» считается распространённым признаком болезни Лайма. Если её не лечить, то она может распространиться по всему телу, поразить суставы, мозг и нервную систему, вызвать множество других симптомов, в том числе артрит и энцефалит.
В целом клещи переносят в США такие заболевания, как болезнь Лайма, бабезиоз, эрлихиоз, американская пятнистая лихорадка, анаплазмоз, сыпь, связанная с южной клещевой болезнью, клещевой возвратный тиф, туляремия, колорадская клещевая лихорадка, повассанский энцефалит, ку-лихорадка.
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