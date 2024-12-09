Перечислены болезни, которые повышают риск ухудшения работы мозга в старости

Перечислены болезни, которые повышают риск ухудшения работы мозга в старостиБудьте осторожны
Повышенное артериальное давление. Смита Патель, сертифицированный невролог Endeavor Health, предупреждает: высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды в мозге. Это приводит к проблемам с сосудами, что может повысить риск возникновения деменции. Кроме того, гипертония — основной фактор риска развития когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера, она также способна вызвать инсульт (если её не контролировать).
Диабет. У людей с этим заболеванием чаще встречается деменция в принципе, сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. Эрин Дэвис, диетолог и специалист по уходу и образованию при диабете, отмечает, что высокий уровень сахара в крови может изменить работу сосудов. Из-за этого ухудшится кровоснабжение мозга или возникнет повреждение сосудов, что негативно скажется на памяти. Также повышенный уровень глюкозы в крови приводит к воспалению.
Дефицит витаминов. Особенно важны для работы мозга витамины группы В. Нехватка витамина B12, тиамина или фолиевой кислоты может привести к снижению когнитивных способностей. К примеру, из-за дефицита тиамина развивается синдром Вернике-Корсакова, который серьёзно ухудшает память.
Апноэ во сне. При отсутствии лечения этого состояния уровень кислорода в крови у человека значительно уменьшается. Исследования демонстрируют, что люди с апноэ во сне имеют на 26% больше шансов столкнуться с сильным ухудшением когнитивных способностей или с деменцией.
Депрессия. Она может быть как фактором риска ухудшения работы мозга, так и его следствием. При тяжёлой форме депрессии развивается псевдодеменция. Она характеризуется симптомами, напоминающими старческое слабоумие, в том числе потерей памяти, трудностями с концентрацией внимания, принятием решений.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.