Перечислены болезни, которые повышают риск ухудшения работы мозга в старости

Повышенное артериальное давление. Смита Патель, сертифицированный невролог Endeavor Health, предупреждает: высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды в мозге. Это приводит к проблемам с сосудами, что может повысить риск возникновения деменции. Кроме того, гипертония — основной фактор риска развития когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера, она также способна вызвать инсульт (если её не контролировать).

Диабет. У людей с этим заболеванием чаще встречается деменция в принципе, сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. Эрин Дэвис, диетолог и специалист по уходу и образованию при диабете, отмечает, что высокий уровень сахара в крови может изменить работу сосудов. Из-за этого ухудшится кровоснабжение мозга или возникнет повреждение сосудов, что негативно скажется на памяти. Также повышенный уровень глюкозы в крови приводит к воспалению.

Дефицит витаминов. Особенно важны для работы мозга витамины группы В. Нехватка витамина B12, тиамина или фолиевой кислоты может привести к снижению когнитивных способностей. К примеру, из-за дефицита тиамина развивается синдром Вернике-Корсакова, который серьёзно ухудшает память.