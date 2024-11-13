Перечислены болезни, которые возникают, когда мы едим слишком много сахара

Вот какие болезни развиваются, когда мы едим много сахара.

Болезни сердца. Одно исследование показало, что у людей, которые получали от 17% до 21% калорий из добавленного сахара, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 38% выше, чем у тех, кто получал из сахара 8% калорий.

Диабет. Некоторые данные демонстрируют, что каждое увеличение потребления сахара на 150 ккал на человека в день увеличивает долю населения, у которого развивается диабет, на 1,1%.

Рак. Связь между ним и потреблением сахара может быть прямой или косвенной. Но известно, что сахар связан с набором веса, воспалением и резистентностью к инсулину. Эти факторы повышают вероятность развития онкологии.

Акне. В ходе исследования 2020 года выяснилось, что употребление калорийных и сладких напитков напрямую связано с акне.