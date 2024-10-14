Перечислены болезни сердца, которые влияют на мозг человека

Фернандо Д. Тестай, доктор медицины, доктор философии, член Американской ассоциации кардиологов, отмечает, что профилактика — ключ к здоровью сердца и мозга.

Давно известно, что различные сердечные заболевания могут вызывать инсульт, который приводит к слабоумию. Также инсульт в определённых областях мозга способен привести к аритмии, а гипертония и диабет могут вызывать сердечные и мозговые травмы. В ходе нового исследования эксперты обнаружили, что наличие мерцательной аритмии повышает риск возникновения когнитивных нарушений на 39%.

Также специалисты выяснили, что почти 50% людей с сердечной недостаточностью испытывают некоторые виды когнитивных нарушений, которые могут влиять на язык, память и/или исполнительную функцию (способность планировать, организовывать дела и выполнять их, контроль импульсов, работа памяти).

Люди с ишемической болезнью сердца имеют риск развития деменции на 27% выше, чем у людей без этого заболевания.

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