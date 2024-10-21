Перечислены эффективные способы оценки уровня физической подготовки

Перечислены эффективные способы оценки уровня физической подготовкиИх назвали эксперты
Тест максимального потребления кислорода (VO2). Он включает бег на беговой дорожке или езду на велотренажёре с маской, которая отслеживает потребление кислорода и выделение углекислого газа. Постепенно интенсивность упражнений увеличивается до истощения. Это лучший способ оценить состояние сердечно-сосудистой системы.
Бег на 1,5 мили или тест Купера. Для бега на 1,5 мили (2,4 км) вы просто бежите максимально быстро на заданной дистанции, а тест Купера заключается в том, чтобы пробежать как можно большее расстояние за 12 минут.
Тест на прыжок в высоту. Этот тест измеряет силу нижней части тела.
Удержание планки. Это позволит оценить силу и выносливость вашего корпуса.
Тест «Сядь и дотянись". Так вы сможете проверить гибкость даже во взрослом возрасте.
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя и вариабельность сердечного ритма. Более низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя и более высокая вариабельность сердечного ритма значительно связаны с продолжительностью жизни.
Уровни питательных веществ. Нехватка витамина D может повлиять на настроение и иммунитет. Также важно узнавать показатели железа и незаменимых жирных кислот.
Эмоциональное благополучие. Если вы по-настоящему счастливы, то у вас лучше психологическая устойчивость и ментальная сила духа для преодоления повседневных трудностей.
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