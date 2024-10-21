Перечислены эффективные способы оценки уровня физической подготовки

Тест максимального потребления кислорода (VO2). Он включает бег на беговой дорожке или езду на велотренажёре с маской, которая отслеживает потребление кислорода и выделение углекислого газа. Постепенно интенсивность упражнений увеличивается до истощения. Это лучший способ оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

Бег на 1,5 мили или тест Купера. Для бега на 1,5 мили (2,4 км) вы просто бежите максимально быстро на заданной дистанции, а тест Купера заключается в том, чтобы пробежать как можно большее расстояние за 12 минут.

Тест на прыжок в высоту. Этот тест измеряет силу нижней части тела.

Удержание планки. Это позволит оценить силу и выносливость вашего корпуса.