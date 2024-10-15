Перечислены эффективные способы улучшения настроения без кофе и шоколада

Физическая активность. Заметные изменения в самочувствии будут даже через несколько минут такой активности. Вы можете просто погулять, потанцевать под музыку, выполнить несколько приседаний.

Прослушивание любимой музыки. Давно доказано учёными, что музыка стимулирует выработку гормона удовольствия.

Медитация и дыхательные упражнения. Медитация — один из наиболее эффективных методов борьбы со стрессом, гармонизации внутреннего состояния. Например, вы можете сосредоточиться на дыхании во время практики.

Ароматерапия. Масло лаванды имеет успокаивающее и расслабляющее действие, улучшает сон. Апельсиновое масло поднимает настроение, бодрит, масло мяты тонизирует, освежает, улучшает концентрацию, масло розмарина борется с усталостью и апатией.

Общение с друзьями и близкими. Разговоры могут поднять настроение, помогают справляться со стрессом и тревогами.