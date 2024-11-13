Перечислены эффективные способы улучшения работы мозга

Физическая активность. Спорт улучшает приток крови к мозгу. Это даёт ему больше кислорода, питательных веществ. Также упражнения укрепляют существующие связи в мозге, способствуют формированию новых. В день старайтесь 30 минут выделять для умеренных физических нагрузок: прогулок пешком, лёгкого бега, йоги.

Питание. Для работы мозга полезны такие вещества, как омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы В. Ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, орехов.

Тренировка мозга. Это можно делать при помощи решению головоломок, кроссвордов, чтения книг, освоения новых навыков. Каждый день уделяйте немного времени подобным занятиям.

Управление стрессом. В этом помогут медитации, дыхательные упражнения, йога, тай-чи, перерывы на отдых в течение дня.