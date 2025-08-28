Перечислены ежедневные привычки для улучшения здоровья сердца

Замените один сладкий напиток в день на воду. Исследования показывают, что сладкие напитки связаны с более высоким уровнем развития болезней сердца. Причём влияют они на здоровье сильнее, чем другие источники добавленного сахара (например, выпечка). Замена одной банки колы в день на воду сокращает потребление сахара на 36 г, а это целых 72% от суточной нормы.

Переосмыслите полдник. Вместо чипсов, печенья или сладких хлопьев съешьте горсть орехов. Такая замена поможет снизить уровень вредного холестерина и улучшить работу сосудов. Чтобы получить максимальную пользу для сердца, выбирайте для перекуса варианты с минимальным содержанием соли или вообще без неё.

Вставайте и ходите раз в час. Слишком долгое сидение может плохо сказаться на работе сердца, даже если вы регулярно тренируетесь. Стояние всего одну-две минуты каждый час улучшает кровоток, повышает чувствительность к инсулину и делает сосуды менее жёсткими. Ещё лучше, если вы выйдете на прогулку: лёгкая ходьба полезна для обмена веществ.