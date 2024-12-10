Перечислены фитнес-привычки, которые ускоряют старение тела

Тренировки без выходных. Из-за перетренированности возникает хроническое воспаление, повышается уровень гормона стресса и риск получения травм. Это может преждевременно состарить организм. В дни восстановления вы можете попробовать лёгкую йогу, растяжку или игры на развитие реакции с теннисным мячом, чтобы оставаться активными.

Пропуск силовых тренировок. Они необходимы для улучшения прочности мышц и костей, особенно с возрастом. При отказе от них ускоряется потеря мышечной массы и костей. В результате тело становится слабым и более подверженным травмам с возрастом. В неделю тренер рекомендует уделять два-три дня силовым упражнениям и делать упор на становую тягу, приседания и отжимания. Если ходить в зал вы не можете, то используйте в качестве утяжелителей ленты сопротивления или предметы домашнего обихода (к примеру, бутылки с водой).

Упор только на высокоинтенсивные упражнения. Бег и прыжки, если их выполнять постоянно, могут износить суставы. Это повышает риск возникновения артрита или травм. Сочетайте высокоинтенсивные упражнения с низкоинтенсивными альтернативами, такими как езда на велосипеде, плавание или ходьба, говорит тренер. Кроме того, попробуйте выполнять благоприятные для суставов упражнения: ягодичный мостик или подъёмы на ступеньки.