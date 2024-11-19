Перечислены физические упражнения, которые разрушают суставы

Ронни Гарсия, тренер из Blink Fitness, назвал высокоинтенсивные упражнения, которые могут повредить суставы.

Бег. Из-за бега по тротуару разрушаются хрящи в пояснице, бёдрах и коленях. Со временем это может привести также к артриту. Прекрасная альтернатива бегу — эллиптический тренажёр.

Джампинг Джек. Повторяющиеся прыжки и приземления могут быть опасны для бёдер, коленей, лодыжек. Лучше вместо этого выполнять упражнение «Степ-джек», которое подразумевает шаг в сторону вместо прыжка.

Прыжки на тумбу. Особенно вредят они коленям и лодыжкам. Хорошая альтернатива — это «Подъём на скамью». Он задействует те же группы мышц, улучшает равновесие и силу, но меньше нагружает суставы.