Перечислены главные фитнес-советы 2025 года

Для роста мышц вам нужно сделать лишь несколько подходов с большим весом. Обзор 67 исследований показал, что люди могут наращивать силу и мышцы, увеличивая количество подходов, но только до определённого предела. Рост силы останавливался уже спустя два прямых подхода, направленных на конкретную мышцу. То есть меньшее число подходов с большим весом поможет со временем увеличить силу.

Для похудения и наращивания мышц попробуйте выполнять силовые упражнения перед кардио. Согласно результатам одного исследования, спустя три месяца тренировок мужчины, которые занимались сначала силовыми тренировками, а потом кардио, показали лучшую мышечную силу и выносливость, а также меньший процент жира.

Всего один час силовых тренировок в неделю поможет вам нарастить мышечную массу. Учёные обнаружили, что два 30-минутных сеанса силовых упражнений в неделю привели к заметному улучшению размера и силы мышц через два месяца.

Проверьте продолжительность своей жизни при помощи теста «сесть-встать». Если вы не можете выполнить этот тест, это может значить, что вам нужно поработать над неаэробной подготовкой, включая равновесие, гибкость, мышечную силу, диапазон движений.

Утренние тренировки могут быть полезны для здоровья сердца и лёгких. У пожилых людей, которые были наиболее активны утром, лучше всего работали сердце и лёгкие. Это показало исследование с участием почти 800 человек.