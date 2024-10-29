Перечислены главные мифы о потере веса

Перечислены главные мифы о потере весаВ них пора перестать верить
Миф № 1: все калории одинаковы. На самом деле получить 200 ккал из печенья — это не то же самое, что получить то же количество калорий из овощей или постного белка. Еда с большим количеством белка, клетчатки, полезных жиров помогает сохранять сытость и даёт необходимые питательные вещества. В то же время ультраобработанные продукты содержат много добавленного сахара или рафинированных углеводов и мало других питательных веществ. Поэтому сладости и ультраобработанные закуски приводят к появлению чувства голода и усталости. Для устойчивого снижения веса нужно сосредоточиться не на количестве, а на качестве калорий. Помогут в этом цельные продукты.
Миф № 2: углеводы приводят к ожирению. Некоторые исследования показывают, что продукты с углеводами — одни из самых сытных. А набору веса способствуют рафинированные углеводы и продукты с большим количеством добавленного сахара. Они вызывают скачки уровня сахара в крови, приводят к перееданию.
Миф № 3: нельзя есть после 7 вечера. В действительности набор веса определяется общим потреблением и расходом калорий в течение дня, а не временем приёма пищи.
Миф № 4: чтобы похудеть, нужно больше дисциплины. Усложнить потерю веса могут многие факторы, в том числе генетика, гормоны и химия мозга.
Миф № 5: обработанные продукты всегда вредны для здоровья. Замороженные продукты тоже проходят обработку. Однако их замораживают часто на пике зрелости, что сохраняет их питательные вещества.
Миф № 6: вес должен снижаться каждую неделю. На ваш прогресс могут влиять потребление натрия, алкоголь, стресс, задержка жидкости, дефекация, воспаление.
Миф № 7: чтобы похудеть, нужно перестать перекусывать. Если между приёмами пищи у вас перерыв дольше четырёх часов, то вы в итоге можете сильно проголодаться и переесть. Поэтому лучше всё же перекусывать, но он должен быть полезным.
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