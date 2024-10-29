Перечислены главные мифы о потере веса

Миф № 1: все калории одинаковы. На самом деле получить 200 ккал из печенья — это не то же самое, что получить то же количество калорий из овощей или постного белка. Еда с большим количеством белка, клетчатки, полезных жиров помогает сохранять сытость и даёт необходимые питательные вещества. В то же время ультраобработанные продукты содержат много добавленного сахара или рафинированных углеводов и мало других питательных веществ. Поэтому сладости и ультраобработанные закуски приводят к появлению чувства голода и усталости. Для устойчивого снижения веса нужно сосредоточиться не на количестве, а на качестве калорий. Помогут в этом цельные продукты.

Миф № 2: углеводы приводят к ожирению. Некоторые исследования показывают, что продукты с углеводами — одни из самых сытных. А набору веса способствуют рафинированные углеводы и продукты с большим количеством добавленного сахара. Они вызывают скачки уровня сахара в крови, приводят к перееданию.

Миф № 3: нельзя есть после 7 вечера. В действительности набор веса определяется общим потреблением и расходом калорий в течение дня, а не временем приёма пищи.

Миф № 4: чтобы похудеть, нужно больше дисциплины. Усложнить потерю веса могут многие факторы, в том числе генетика, гормоны и химия мозга.