Перечислены главные преимущества для здоровья оливкового масла первого отжима

Полезные для организма свойства оливкового масла первого отжима

Улучшение здоровья сердца. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отмечает, что замена вредных жиров (например, сливочного масла) на более полезные жиры (например, оливковое масло) может снизить вероятность развития болезней сердца. Особенно полезно оливковое масло первого отжима для снижения кровяного давления. Также одно исследование показало, что те, кто употреблял 4 столовые ложки оливкового масла каждый день, имели на 30% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний, чем люди, которые придерживались диеты с низким содержанием жиров.

Поддержание здоровья костей. Результаты одного небольшого исследования продемонстрировали, что женщины, которые потребляли более 20 миллилитров оливкового масла в день (чуть больше 1 столовой ложки), имели выше уровень плотности костей, чем те, кто потреблял меньше.

Улучшение состояния кожи. Оливковое масло первого отжима увлажняет, очищает кожу, борется с признаками старения. Также оно обладает противовоспалительным действием.