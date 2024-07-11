Перечислены главные преимущества вишни для организма

В одной порции вишни с косточками содержится 87 ккал, 0 г жиров, 0 мг натрия, 22 г углеводов (сахара — 18 г, клетчатки — 3 г), 1,5 г белка.

Вот чем ещё хороша для нашего организма вишня.

Богата антиоксидантами. В вишне много антиоксидантов, включая антоцианы и кверцетин. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, что потенциально снижает вероятность развития хронических болезней.

Помогает лучше спать. Мелатонин в составе вишни улучшает качество сна и увеличивает его продолжительность.

Уменьшает воспаление. Антоцианы в вишне особенно эффективны для снижения маркеров воспаления в организме. Другие исследования показывают, что при регулярном употреблении вишни поддерживает здоровье суставов и уменьшает дискомфорт, связанный с воспалительными состояниями.

Способствует восстановлению мышц. Результаты исследования 2019 года показали, что антиоксиданты в кислой вишне могут улучшить восстановление после упражнений, особенно у женщин.