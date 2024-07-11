Перечислены главные преимущества вишни для организма

Перечислены главные преимущества вишни для организмаВот почему вам стоит её добавить в рацион
В одной порции вишни с косточками содержится 87 ккал, 0 г жиров, 0 мг натрия, 22 г углеводов (сахара — 18 г, клетчатки — 3 г), 1,5 г белка.
Вот чем ещё хороша для нашего организма вишня.
Богата антиоксидантами. В вишне много антиоксидантов, включая антоцианы и кверцетин. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, что потенциально снижает вероятность развития хронических болезней.
Помогает лучше спать. Мелатонин в составе вишни улучшает качество сна и увеличивает его продолжительность.
Уменьшает воспаление. Антоцианы в вишне особенно эффективны для снижения маркеров воспаления в организме. Другие исследования показывают, что при регулярном употреблении вишни поддерживает здоровье суставов и уменьшает дискомфорт, связанный с воспалительными состояниями.
Способствует восстановлению мышц. Результаты исследования 2019 года показали, что антиоксиданты в кислой вишне могут улучшить восстановление после упражнений, особенно у женщин.
Улучшает здоровье кишечника. Согласно обзору 2018 года, употребление вишни может снизить риск возникновения нескольких хронических воспалительных заболеваний, том числе артрита, рака, диабета, болезней сердца. Она принесёт пользу при сочетании со сбалансированной диетой и физическими упражнениями.
Повышает иммунитет. Вишня является отличным источником витамина С. Это питательное вещество и антиоксидант, который необходим для поддержания хорошего иммунитета.
Улучшает пищеварение. Это происходит благодаря клетчатке.
Способствует похудению. В вишне много клетчатки и воды, что связано с потерей веса. Также она сама по себе сладкая. В одной чашке очищенной от косточек красной вишни содержится всего 85 ккал, 3 г клетчатки.
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