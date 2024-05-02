Перечислены главные продукты для долголетия

Перечислены главные продукты для долголетияВозьмите это себе на заметку
Овощи. Эффективнее всего замедляют старение и защищают от рака брокколи, белокочанная, брюссельская капуста. 3/4 вашей тарелки должны быть заполнены овощами.
Темнолистая зелень. Такие овощи защитят от рака, сахарного диабета и других болезней за счёт фолиевой кислоты в составе.
Жирная рыба. Она богата белком и омега-3. Ешьте дважды в неделю лосось.
Оливковое масло первого холодного отжима. Для снижения вероятности смерти от болезней сердца, нейродегенеративных, респираторных болезней и рака нужно в день употреблять всего половину чайной ложки такого масла.
Фрукты. Употребляйте такие, которые содержат мало сахара и много антиоксидантов.
Ферментированные продукты. Например, комбуча, кимчхи.
Фундук и орехи. Они полезны в первую очередь для сердца.
Йогурт. Если его употреблять часто, то он поможет снять стресс, успокоиться, улучшить сон.
Тёмный шоколад. Ешьте такой, который содержит 75% и больше какао.
Бобовые. Они помогут нормализовать уровень сахара в крови, снизить холестерин, риск возникновения рака толстой кишки.
Томаты. В их состав входит ликопин, антиоксиданты, витамин С.
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