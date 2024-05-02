Перечислены главные продукты для долголетия

Овощи. Эффективнее всего замедляют старение и защищают от рака брокколи, белокочанная, брюссельская капуста. 3/4 вашей тарелки должны быть заполнены овощами.

Темнолистая зелень. Такие овощи защитят от рака, сахарного диабета и других болезней за счёт фолиевой кислоты в составе.

Жирная рыба. Она богата белком и омега-3. Ешьте дважды в неделю лосось.

Оливковое масло первого холодного отжима. Для снижения вероятности смерти от болезней сердца, нейродегенеративных, респираторных болезней и рака нужно в день употреблять всего половину чайной ложки такого масла.

Фрукты. Употребляйте такие, которые содержат мало сахара и много антиоксидантов.

Ферментированные продукты. Например, комбуча, кимчхи.