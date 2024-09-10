Перечислены главные риски для здоровья из-за употребления большого количества соли

Чрезмерное употребление соли может вызвать следующие проблемы со здоровьем.

Задержка воды и вздутие живота. Когда вы едите очень солёную пищу, организм удерживает избыток натрия, а затем пытается его разбавить водой. Это может привести к вздутию живота, отёку.

Повышение артериального давления. Люди, имеющие большую чувствительность к соли, могут страдать от гипертонии. Если её не лечить, то она может привести к инсульту, заболеванию почек, сердечной недостаточности.

Усиление жажды. Скорее всего, вы станете из-за этого пить больше воды. Но если у вас отёки или высокое кровяное давление или отеки, это может ухудшить ситуацию.