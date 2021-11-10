Перечислены гормоны, препятствующие похудению

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Перечислены гормоны, препятствующие похудениюИх довольно много
Если похудеть никак не получается, то, возможно, стоит проверить уровень некоторых гормонов в организме. Они тоже могут влиять на сброс веса. Об этом пишет украинский «Обозреватель».
Бывает, что человек перешёл на здоровое питание, занялся спортом, а вес никак не меняется. Чаще всего причина в неправильном рационе, но иногда - и в гормонах. О тех веществах, которые влияют на потерю веса, - ниже.
- Инсулин. Отвечает за регулирование обмена липидов и углеводов.
- Лептин. Вырабатывается жировыми клетками. Его содержание связано с количеством жировой ткани в организме и физической активностью. При этом врождённый недостаток этого вещества способствует возникновению тяжёлых форм раннего ожирения.
- Эстрадиол. Помогает накапливать жир по женскому типу. Если этого гормона слишком много, то у мужчин вес набирается по женскому типу, у девушек - в наиболее проблемных местах.
- Гормоны щитовидной железы. Отвечают за регулирование скорости и интенсивности обмена веществ. Их избыток или недостаток ведут к колебаниям веса.
- Тестостерон. Участвует в липидном обмене. У мужчин в норме он способствует быстрому метаболизму. Женщины при избытке этого вещества сталкиваются с ожирением и нарушениям работы эндокринной системы.
- Пролактин. Изучен мало. Однако при повышенном уровне он мешает похудеть как мужчинам, так и женщинам.
- Кортизол. Если его количество не в пределах нормы, то у человека скапливается жир на животе и на шее.
- ФЛГ и ЛГ. Другими словами, это фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны. Набирать вес из-за них могут и мужчины, и женщины. При этом у девушек эти вещества способствуют развитию ожирения при колебаниях цикла.
- Грелин. Отвечает за чувство голода. Если человек ест много продуктов, содержащих большое количество фруктозы или рафинированного сахара, то у него может вырабатываться этот гормон даже если он съест большую порцию. Это приводит к перееданию, избыточной массе тела, ожирению.
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Источник: ИноСМИ