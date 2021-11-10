Перечислены гормоны, препятствующие похудению

Бывает, что человек перешёл на здоровое питание, занялся спортом, а вес никак не меняется. Чаще всего причина в неправильном рационе, но иногда - и в гормонах. О тех веществах, которые влияют на потерю веса, - ниже.

Инсулин. Отвечает за регулирование обмена липидов и углеводов.

Лептин. Вырабатывается жировыми клетками. Его содержание связано с количеством жировой ткани в организме и физической активностью. При этом врождённый недостаток этого вещества способствует возникновению тяжёлых форм раннего ожирения.

Эстрадиол. Помогает накапливать жир по женскому типу. Если этого гормона слишком много, то у мужчин вес набирается по женскому типу, у девушек - в наиболее проблемных местах.