Перечислены игры, помогающие при депрессии

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Перечислены игры, помогающие при депрессииОни временно улучшат состояние
Пользователь DTF Олег Чимде поделился подборкой видеоигр, которые подойдут людям с депрессивным расстройством.
Депрессия - это серьёзная болезнь, отмечает Олег Чимде. Именно поэтому её нужно лечить, в чём помогут психотерапевты. А для облегчения симптомов можно поиграть в несколько проектов.
- Journey и Flower. Медитативные игры с необычным сюжетом. В первой вы управляете существом в красном балахоне, во второй - ветром.
- Death Stranding. Это игра об одиночестве, с которым сталкивается каждый, пишет Олег. Главный герой - Сэм Портер Бриджес - переносит грузы из одного места в другое и одновременно объединяет людей.
- Pokemon. Эта серия игр позволяет как ловить покемонов, так и изучать игровой мир. За всё это пользователь потом получает награду. Одна из похожих игр, которую тоже советует попробовать запустить, - Diablo.
- Animal Crossing. В этом небольшом мирке можно делать всё, что захочется. Обустраивать его, ходить в гости и многое другое. Аналогичный проект - Minecraft.
- The Cat Lady. Эту игру необходимо обязательно пройти до конца, предупреждает автор. После неё точно захочется жить.
- What Remains of Edith Finch. По большей части вместе с персонажем здесь вы узнаёте о чужих судьбах и историях, переживая вместе с людьми приятные и не очень моменты. Это поможет посмотреть на окружающих с другой стороны.
- Skyrim и другие "прогулочные" игры. В Skyrim лучше всего просто позволить себе побродить по местному миру и полюбоваться его красотой. Из прочих игр могут подойти Kingdom Come: Deliverance, "Ведьмак 3".
- Silent Hill: Shattered Memories. Несмотря на то что жанр этой игры - психологический хоррор, она может оказаться полезной. Олег говорит, что она позволит понять необходимость прощания с прошлым.
- Несоревновательные симуляторы. Это могут быть Microsoft Flight Simulator, Elite: Dangerous, SnowRunner или какие-то другие игры. А из соревновательных автор предлагает присмотреться к серии Forza: Horizon.
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