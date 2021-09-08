Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:41

Перечислены игры, помогающие при депрессии

Они временно улучшат состояние
Пользователь DTF Олег Чимде поделился подборкой видеоигр, которые подойдут людям с депрессивным расстройством.
Перечислены игры, помогающие при депрессии

Депрессия - это серьёзная болезнь, отмечает Олег Чимде. Именно поэтому её нужно лечить, в чём помогут психотерапевты. А для облегчения симптомов можно поиграть в несколько проектов.

  1. Journey и Flower. Медитативные игры с необычным сюжетом. В первой вы управляете существом в красном балахоне, во второй - ветром.
  1. Death Stranding. Это игра об одиночестве, с которым сталкивается каждый, пишет Олег. Главный герой - Сэм Портер Бриджес - переносит грузы из одного места в другое и одновременно объединяет людей.
  1. Pokemon. Эта серия игр позволяет как ловить покемонов, так и изучать игровой мир. За всё это пользователь потом получает награду. Одна из похожих игр, которую тоже советует попробовать запустить, - Diablo.
  1. Animal Crossing. В этом небольшом мирке можно делать всё, что захочется. Обустраивать его, ходить в гости и многое другое. Аналогичный проект - Minecraft.
  1. The Cat Lady. Эту игру необходимо обязательно пройти до конца, предупреждает автор. После неё точно захочется жить.
Перечислены игры, помогающие при депрессии
  1. What Remains of Edith Finch. По большей части вместе с персонажем здесь вы узнаёте о чужих судьбах и историях, переживая вместе с людьми приятные и не очень моменты. Это поможет посмотреть на окружающих с другой стороны.
  1. Skyrim и другие "прогулочные" игры. В Skyrim лучше всего просто позволить себе побродить по местному миру и полюбоваться его красотой. Из прочих игр могут подойти Kingdom Come: Deliverance, "Ведьмак 3".
  1. Silent Hill: Shattered Memories. Несмотря на то что жанр этой игры - психологический хоррор, она может оказаться полезной. Олег говорит, что она позволит понять необходимость прощания с прошлым.
  1. Несоревновательные симуляторы. Это могут быть Microsoft Flight Simulator, Elite: Dangerous, SnowRunner или какие-то другие игры. А из соревновательных автор предлагает присмотреться к серии Forza: Horizon.

Подробнее читайте в материале.