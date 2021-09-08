Перечислены игры, помогающие при депрессии

Депрессия - это серьёзная болезнь, отмечает Олег Чимде. Именно поэтому её нужно лечить, в чём помогут психотерапевты. А для облегчения симптомов можно поиграть в несколько проектов.

Journey и Flower. Медитативные игры с необычным сюжетом. В первой вы управляете существом в красном балахоне, во второй - ветром.

Death Stranding. Это игра об одиночестве, с которым сталкивается каждый, пишет Олег. Главный герой - Сэм Портер Бриджес - переносит грузы из одного места в другое и одновременно объединяет людей.

Pokemon. Эта серия игр позволяет как ловить покемонов, так и изучать игровой мир. За всё это пользователь потом получает награду. Одна из похожих игр, которую тоже советует попробовать запустить, - Diablo.

Animal Crossing. В этом небольшом мирке можно делать всё, что захочется. Обустраивать его, ходить в гости и многое другое. Аналогичный проект - Minecraft.