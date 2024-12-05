Перечислены категории людей, которым нужно получать витамина D больше, чем остальным

Эксперты обнаружили, что четыре категории людей могут получить пользу для здоровья, если будут принимать витамина D больше, чем рекомендовано Национальной академией медицины. Это беременные женщины, дети и подростки в возрасте от 1 до 18 лет, пожилые люди в возрасте 75 лет и старше, люди с преддиабетом.

Беременные женщины. Исследования показывают, что витамин D снижает риск возникновения преэклампсии. Это состояние вызывает очень высокое кровяное давление и уровень белка в крови, что может поставить под угрозу здоровье матери и плода. Также этот витамин снижает риск внутриутробной смертности, преждевременных родов и неонатальной смертности. В изученных научных работах дозировки варьировались от 600 до 5000 МЕ в день, в среднем 2500 МЕ.

Дети и подростки. Согласно исследованиям, более высокое потребление витамина D снижает у них риск возникновения респираторных инфекций. Дозировка варьировалась в проанализированных работах от 300 до 2000 МЕ в день со средним значением 1200 МЕ.