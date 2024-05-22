Перечислены худшие продукты с большим количеством холестерина

Бекон. Два средних ломтика приготовленного свиного бекона содержат около 2 г насыщенных жиров, или 15% суточной нормы. Вместо бекона ешьте на завтрак фасоль.

Кокосовое масло. Оно состоит преимущественно из насыщенных жиров. Известно, что эти жиры повышают уровень холестерина.

Стейк на косточке. В одной такой порции содержится почти 9 г насыщенных жиров. Лучше выбирать нежирные куски мяса.

Подслащённые сахаром напитки. Потребление слишком большого количества сладкой газировки и морсов связано с дислипидемией, то есть аномальным количеством холестерина и триглицеридов в крови.

Мучные лепёшки. Такая выпечка может содержать пальмовое или пальмоядровое масло. В пальмовом масле большое количество насыщенных жиров. Исследования показывают, что это масло также повышает уровень триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина.

Жирный йогурт. Последние рекомендации Американской кардиологической ассоциации по молочным продуктам, опубликованные в 2023 году, поощряют выбор молочных продуктов с низким содержанием жира и обезжиренных. Также в жирных молочных продуктах много пальмитиновых и миристиновых жиров, повышающих уровень холестерина в крови.

Колбаски. Можете попробовать заменить свиные колбаски на постные, хотя это и не значит, что они полезны. Дело в том, что постные колбаски подвергаются переработке и могут содержать большое количество натрия и насыщенных жиров.

Замороженная пицца. Это обработанный продукт, содержащий вредные жиры, которые повышают уровень холестерина. А при добавлении пепперони и другого типа жирного мяса этих веществ становится ещё больше.