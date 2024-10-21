Перечислены лекарства, которые неблагоприятно взаимодействуют с добавками кальция

Важно знать, как добавки кальция взаимодействуют с определёнными лекарствами. Такое взаимодействие может изменить эффективность препарата или повлиять на усвоение кальция.

Вот пять лекарств, которые с наибольшей вероятностью будут неблагоприятно взаимодействовать с кальцием в виде пищевых добавок.

Левотироксин. Обычно его назначают для лечения заболеваний щитовидной железы. Этот препарат может связываться с карбонатом кальция в кислой среде, что ухудшает его всасывание в кровоток, отмечает Меган Хафф, зарегистрированный диетолог и владелица Nutrition by Megan. В результате эффективность лекарства может снизиться. Приём левотироксина натощак и с интервалом в несколько часов от добавок кальция может помочь минимизировать это взаимодействие.

Антибиотики. Некоторые антибиотики, особенно из классов тетрациклинов и фторхинолонов, могут связываться с кальцием. Это негативно влияет на усвоение лекарств, говорит Мишель Раух, магистр наук, сертифицированный диетолог-нутрициолог The Actors Fund.

Омепразол. Это ингибитор протонной помпы, который используют для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Когда добавки кальция принимаются с омепразолом, из-за снижения кислотности желудка ухудшается растворимость и усвоение кальция. Если вы одновременно принимаете омепразол и добавку кальция, то выбирайте цитрат кальция. Он меньше зависит от желудочной кислоты при усвоении.