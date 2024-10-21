Перечислены лекарства, которые неблагоприятно взаимодействуют с добавками кальция

Перечислены лекарства, которые неблагоприятно взаимодействуют с добавками кальцияБудьте осторожны
Важно знать, как добавки кальция взаимодействуют с определёнными лекарствами. Такое взаимодействие может изменить эффективность препарата или повлиять на усвоение кальция.
Вот пять лекарств, которые с наибольшей вероятностью будут неблагоприятно взаимодействовать с кальцием в виде пищевых добавок.
Левотироксин. Обычно его назначают для лечения заболеваний щитовидной железы. Этот препарат может связываться с карбонатом кальция в кислой среде, что ухудшает его всасывание в кровоток, отмечает Меган Хафф, зарегистрированный диетолог и владелица Nutrition by Megan. В результате эффективность лекарства может снизиться. Приём левотироксина натощак и с интервалом в несколько часов от добавок кальция может помочь минимизировать это взаимодействие.
Антибиотики. Некоторые антибиотики, особенно из классов тетрациклинов и фторхинолонов, могут связываться с кальцием. Это негативно влияет на усвоение лекарств, говорит Мишель Раух, магистр наук, сертифицированный диетолог-нутрициолог The Actors Fund.
Омепразол. Это ингибитор протонной помпы, который используют для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Когда добавки кальция принимаются с омепразолом, из-за снижения кислотности желудка ухудшается растворимость и усвоение кальция. Если вы одновременно принимаете омепразол и добавку кальция, то выбирайте цитрат кальция. Он меньше зависит от желудочной кислоты при усвоении.
Тиазидные диуретики. В основном они нужны для лечения гипертонии и отёков. Они могут также привести к повышению уровня кальция в кровотоке.
Добавки железа. Добавки кальция мешают усвоению железа и снижают его эффективность. Смягчить их взаимодействие можно благодаря приёму добавок в разное время суток.
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