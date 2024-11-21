Перечислены лучшие физические упражнения для людей с сердечной недостаточностью

Наиболее эффективны для пациентов с сердечной недостаточностью такие виды активности, как быстрая ходьба, желательно с тростью, лёгкий бег трусцой после ходьбы, езда на велосипеде по ровной дороге, плавание, водная аэробика, традиционные китайские упражнения (тайцзи, бадуаньцзинь, люцзыцзюэ и уциньси), упражнения на стуле с отягощениями или без них.

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