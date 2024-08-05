Перечислены лучшие фрукты для здоровой кожи

Фрукты содержат много антиоксидантов. Они помогают бороться с окислительным стрессом, уменьшают воспаление. Обычно воспаление приводит к большому количеству заболеваний, включая кожные. Например, оно может быть причиной акне, псориаза.

Арбуз. Он богат ликопином. Этот пигмент ему придаёт красный цвет. Исследования с участием женщин в возрасте от 35 до 55 лет показывают, что приём добавок ликопина в течение как минимум трёх месяцев приводит к значительному улучшению способности кожного барьера удерживать влагу. Также это уменьшило возникновение тонких линий, морщин и пор, привело к большей гладкости и упругости.

Киви. В его состав входит витамин С. Лабораторные исследования и исследования на животных показывают, что он поддерживает синтез коллагена. Его выработку могут снизить такие факторы, как старение, алкоголь, курение, воздействие солнечных лучей.

Малина. Одна чашка малины даёт 36% суточной нормы витамина С. Кроме того, в этой ягоде есть эллаговая кислота. Исследования показывают, что у животных, которым её давали, было меньше покраснений, волдырей после воздействия УФ-излучения. Авторы ещё одной работы указывают, что эта кислота может оказывать защитное действие.

Черника. Она содержит антоцианы. Эти вещества придают синий или фиолетовый цвет фруктам и овощам. Известно, что они также являются антиоксидантами.