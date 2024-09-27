Перечислены лучшие напитки для поддержания здоровья мозга

Зелёный чай. Обзор исследований показал, что этот чай снижает тревожность, улучшает память и внимание.

Комбуча. Этот напиток обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами. Согласно исследованиям, он может улучшать когнитивные функции.

Апельсиновый сок. Недавнее исследование показало, что употребление до одной чашки в день 100% апельсинового сока снижает риск развития деменции по сравнению с теми, кто не пьёт полностью натуральный сок.

Гранатовый сок. Гранатовый сок содержит множество антиоксидантов. В частности, полифенолы, которые поддерживают здоровье мозга.

Молоко. Он является источником белка, кальция, витаминов B12 и D, цинка, селена, кальция. Всё это — полезные для мозга питательные вещества.

Кофе. Кофеин в нём блокирует аденозиновые рецепторы в мозге. Это повышает мозговую активность, выносливость, улучшает настроение. В долгосрочной перспективе кофе может защитить от болезни Альцгеймера, уменьшить симптомы депрессии.

Свекольный сок. Согласно исследованиям, он улучшает работу мозга как у молодых, так и у пожилых людей.

Кефир. Он наполнен полезными для мозга пробиотиками. Исследования показали, что употребление кефира может быть связано с уменьшением риска возникновения депрессии и тревожности. Также он может потенциально улучшить память и общую когнитивную деятельность.