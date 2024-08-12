Перечислены лучшие напитки для подзарядки во время тренировки

Молоко. В нём содержится белок, который способствует росту и восстановлению мышц. Также молоко содержит углеводы для энергии и кальций для здоровья костей, состоит на 90% из воды.

Шоколадное молоко. Сахар в нём помогает быстрее пополнять запасы гликогена, а белок способствует восстановлению мышц. Как и в обычном молоке, в шоколадном 90% воды.

Смузи. Диетолог Эми Гудсон рекомендует делать смузи с йогуртом, фруктами и молоком. Фрукты дают натуральные сахара для энергии, а йогурт и молоко — белок и пробиотики.

Готовые к употреблению коктейли с углеводами и белками. Они подходят для быстрого восстановления после тренировки.

Сок кислой вишни. Он уменьшит боль в мышцах, ускорит восстановление.