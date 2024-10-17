Перечислены лучшие низкокалорийные продукты для похудения

Сладкий перец. В 100 г этого продукта содержится всего 31 калория. Также в сладком перце много воды и витамина С.

Сальса. На две столовые ложки приправы приходится шесть калорий.

Яблочный уксус. В одной столовой ложке этого уксуса — две калории.

Мини-морковь. Из 100 г молодой морковки вы получите 35 калорий.

Соленья. Это удивительно низкокалорийная закуска. На 100 г солений приходится всего 14 калорий.