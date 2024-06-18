Перечислены лучшие пробиотические продукты для здоровья кишечника

Кефир. Из-за способа обработки в нём обычно довольно мало лактозы, поэтому большинство людей с непереносимостью этого вещества могут пить кефир.

Кимчи. Эту приправу готовят путём ферментации овощей. Часто в её составе есть капуста, редис, огурцы и лук. Особенно много в кимчи молочнокислых бактерий.

Чайный гриб. Этот напиток готовят из чая, сахара, дрожжей и бактерий. Часто его ферментируют с фруктами для придания аромата. Одно исследование показало, что некоторые виды чайного гриба могут быть полезны для здоровья благодаря содержащимся в них пробиотикам, витаминам и антиоксидантам. С осторожностью принимать чайный гриб нужно беременным и людям с ослабленным иммунитетом.