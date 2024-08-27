Перечислены лучшие продукты для борьбы с мигренью

Овёс. Это отличный источник рибофлавина, который хорош в профилактике мигрени у взрослых. Шелли Боллс, зарегистрированный диетолог-нутрициолог Consumer Health Digest, рекомендует сочетать овёс с молоком или йогуртом. Также из овса вы получите клетчатку, которая приведёт в норму сахар в крови и уменьшит воспаление.

Тёмно-зелёные листовые овощи. Они содержат фолат, который снижает уровень гомоцистеина. С мигренями связан высокий уровень этого вещества.

Жирная рыба. К ней относятся лосось, скумбрия и сардины. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительным действием.

Ягоды. Они содержат много антиоксидантов, защищающих организм от окислительного стресса. Известно, что окислительный стресс может быть связан с приступами мигрени.