Перечислены лучшие продукты с низким гликемическим индексом для снижения веса

Клубника. Она идеально подходит для удовлетворения тяги к сладкому. Также эта ягода низкокалорийна, богата клетчаткой.

Лосось. Гликемический индекс этой рыбы — 0. Лосось богат белком и при этом не содержит углеводов. В результате у вас не будет резкого скачка уровня сахара в крови.

Яйца. Их гликемический индекс равняется 0. Яйца — это отличный источник холина, который отключает гены, отвечающие за набор висцерального жира.

Бок-чой. У него гликемический индекс — 1. В одной чашке измельчённого продукта содержится 9 ккал и 1 г белка.

Греческий йогурт. Его гликемический индекс равняется 12. В этом продукте около 20 г белка и 146 ккал (210 мл). Результаты исследований показывают, что употребление пищи с высоким содержанием белка может помочь есть меньше в течение дня.