Перечислены лучшие продукты с низким гликемическим индексом для снижения веса

Перечислены лучшие продукты с низким гликемическим индексом для снижения весаДобавьте их в свой рацион
Клубника. Она идеально подходит для удовлетворения тяги к сладкому. Также эта ягода низкокалорийна, богата клетчаткой.
Лосось. Гликемический индекс этой рыбы — 0. Лосось богат белком и при этом не содержит углеводов. В результате у вас не будет резкого скачка уровня сахара в крови.
Яйца. Их гликемический индекс равняется 0. Яйца — это отличный источник холина, который отключает гены, отвечающие за набор висцерального жира.
Бок-чой. У него гликемический индекс — 1. В одной чашке измельчённого продукта содержится 9 ккал и 1 г белка.
Греческий йогурт. Его гликемический индекс равняется 12. В этом продукте около 20 г белка и 146 ккал (210 мл). Результаты исследований показывают, что употребление пищи с высоким содержанием белка может помочь есть меньше в течение дня.
Орехи. Расчётный гликемический индекс у них может быть от 0 до 28. Всё потому, что в орехах мало углеводов. При этом они очень сытные, так как содержат белок, клетчатку, полезные жиры.
Помидоры. Их гликемический индекс составляет 30. В помидоре среднего размера содержится 22 ккал и много воды. Поэтому он хорошо насыщает.
Перец халапеньо. Расчётный гликемический индекс этого продукта — 32. Он придаст блюдам пикантную остроту.
Порошок горохового протеина. Гликемический индекс этого порошка — 22. В нём есть белок и клетчатка, которые утоляют голод, поддерживая необходимый уровень энергии и сахара в крови.
Авокадо. Его расчётный гликемический индекс — 40. В авокадо много полезных жиров, клетчатки. Исследования показывают, что употребление этого фрукта связано с уменьшением веса и количества жира на животе.
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