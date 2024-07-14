Перечислены лучшие способы проснуться рано утром

Доктор Дреруп отмечает, что циркадный ритм каждого человека обычно немного длиннее суток. Это в среднем 24 часа и 10 минут. Однако есть способы перенастроить организм на необходимое время сна, чтобы вы просыпались отдохнувшими.

Если вы не жаворонок и с трудом просыпаетесь рано, то попробуйте эти рекомендации.

Постепенно меняйте время пробуждения. Смещайте время пробуждение на 15−20 минут. Вы должны перед этим привыкнуть к новому графику.

Не спите долго по выходным. Ксли вы будете лежать в постели до 11 утра в выходные, то это сведёт на нет все ваши усилия в течение недели, нарушив ваши естественные биологические часы. Это касается и людей со смешанным графиком, которые долго спят в рабочие дни дома. Если же вы хотите побаловать себя, то ограничьтесь одним дополнительным часом.

Расслабьтесь за два часа до сна. Первым делом откажитесь от рабочих писем, домашних заданий, интенсивных тренировок. Также уменьшите воздействие яркого света, яркость экранов, а ещё лучше уберите устройства примерно за два часа до сна. Исследования подтверждают связь между временем, проведённым за экраном перед сном и необходимым для засыпания. Ваша спальня должна быть «оптимизирована» для сна. Для этого используйте шторы, чтобы блокировать свет, купите беруши, отключите все уведомления на телефоне (за исключением экстренных случаев). Нужно, чтобы было прохладно, темно и тихо.

Утром первым делом включите яркий свет. Коллин Карни, доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна и депрессии в Университете Райерсона в Торонто, рекомендует открывать жалюзи для воздействия солнечного света, как только вы начинаете свой день. Либо купите световой короб для 15−30 минут светотерапии. Яркий свет по утрам перезагружает внутренние часы и позволяет просыпаться раньше в долгосрочной перспективе. Также можете включить бодрую музыку, ополоснуть лицо холодной водой или принять душ.