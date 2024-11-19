Перечислены лучшие способы уменьшить воспаление и замедлить старение

Хроническое воспаление может быть вызвано самыми разными факторами. Среди них — длительное воздействие раздражителей, аутоиммунные расстройства, постоянные инфекции, нездоровое питание. Мэнди Энрайт, магистр наук, дипломированный диетолог, отмечает, что оно может поражать весь организм и в большинстве случаев протекать бессимптомно. Со временем хроническое воспаление способно привести в том числе к диабету, раку, болезням сердца.

Вот какие меры помогут уменьшить хроническое воспаление или предотвратить его.

Соблюдение противовоспалительной диеты. Исследования демонстрируют, что определённые рационы питания могут защищать от воспаления. Особенно это касается средиземноморской диеты. Отдавайте приоритет цельным продуктам, фруктам и овощам, противовоспалительным жирам из рыбы, орехов и семян, а также старайтесь есть меньше сахара и пить меньше алкоголя. С уменьшением воспаления также связаны омега-3, куркумин.

Регулярные занятия спортом. Это поможет укрепить иммунитет и уменьшить воспаление. Научные работы показывают, что аэробные упражнения, например быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание, особенно полезны. Известно, что стресс и воспаление связаны, поэтому не забывайте и о йоге, которая снижает уровень стресса.