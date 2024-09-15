Перечислены лучшие сыры с низким содержанием натрия

Перечислены лучшие сыры с низким содержанием натрияДобавьте их в свой рацион
Маскарпоне. В порции на 28 г содержится 14 мг натрия. Этот сыр готовится из цельных сливок и имеет сладковатый вкус.
Рикотта. В 28 г такого сыра — 28 мг натрия. Его часто используют в итальянской кухне.
Швейцарский. На 28 г этого сыра приходится 53 мг натрия. Он обладает плотной текстурой и ореховым вкусом.
Сливочный сыр. В порции на 28 г такого сыра содержится 89 мг натрия. Для ещё большей пользы для здоровья выбирайте продукт с меньшим содержанием жира.
Мягкий козий сыр. Из 28 г этого сыра вы получите 130 мг натрия. Также в нём меньше лактозы, чем в сыре из коровьего молока.
Моцарелла. В 28-граммовой его порции — 138 мг натрия. Сыр имеет мягкие вкус и текстуру, является универсальным.
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