Перечислены лучшие сыры с низким содержанием натрия

Маскарпоне. В порции на 28 г содержится 14 мг натрия. Этот сыр готовится из цельных сливок и имеет сладковатый вкус.

Рикотта. В 28 г такого сыра — 28 мг натрия. Его часто используют в итальянской кухне.

Швейцарский. На 28 г этого сыра приходится 53 мг натрия. Он обладает плотной текстурой и ореховым вкусом.