Перечислены лучшие техники, которые помогут спать дольше и быстрее худеть

Держитесь подальше от напитков с кофеином после 15:00. Период полураспада кофеина — 5 часов.

Не пользуйтесь гаджетами с синим светом за два-три часа до сна. Синий свет мешает организму вырабатывать мелатонин.

Употребляйте продукты, богатые магнием, и подумайте о приёме добавок магния перед сном. Магний расслабляет тело, мозг, мышцы, помогает спать крепче. Из хороших источников этого вещества выделяются орехи, семена, листовая зелень, цельнозерновые продукты, фасоль и морепродукты.

Избегайте обильного ужина непосредственно перед сном. Это может привести к кислотному рефлюксу, расстройству желудка и колебаниям уровня сахара в крови.

Не занимайтесь спортом перед сном. Иначе вы будете чувствовать себя возбуждённым, а не спокойным.