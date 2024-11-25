Перечислены лучшие углеводы на завтрак для снижения веса

Овёс. Он содержит бета-глюкан, который замедляет пищеварение. Чтобы получить дополнительную порцию белка, смешайте овсянку с греческим йогуртом и оставьте её на ночь в холодильнике.

Чёрная фасоль. Этот продукт богат железом, марганцем и фолатом. Снизить уровень веществ, которые ухудшают усвоение минералов, помогают замачивание фасоли или её покупка в консервированном виде.

Гречневая крупа. Она содержит много клетчатки: более 4 г на ¼ чашки сырой крупы. Клетчатка играет ключевую роль в контроле сахара в крови и холестерина.

Авокадо. Этот фрукт отличается большим количеством полезных для сердца жиров и клетчатки.