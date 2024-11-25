Перечислены лучшие углеводы на завтрак для снижения веса

Перечислены лучшие углеводы на завтрак для снижения весаО них рассказала диетолог
Овёс. Он содержит бета-глюкан, который замедляет пищеварение. Чтобы получить дополнительную порцию белка, смешайте овсянку с греческим йогуртом и оставьте её на ночь в холодильнике.
Чёрная фасоль. Этот продукт богат железом, марганцем и фолатом. Снизить уровень веществ, которые ухудшают усвоение минералов, помогают замачивание фасоли или её покупка в консервированном виде.
Гречневая крупа. Она содержит много клетчатки: более 4 г на ¼ чашки сырой крупы. Клетчатка играет ключевую роль в контроле сахара в крови и холестерина.
Авокадо. Этот фрукт отличается большим количеством полезных для сердца жиров и клетчатки.
Апельсины. Исследования показывают, что витамин С помогает снизить вес за счёт уменьшения воспаления.
Сладкий картофель. Особенно много в нём бета-каротина, который наш организм преобразует в витамин А.
Киноа. Это зерно содержит много клетчатки и белка. Поэтому оно идеально подходит для людей с диабетом 2 типа.
Замороженные ягоды. В их составе много клетчатки, полезной для пищеварения, и витамина С, который поддерживают работу иммунной системы.
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