Перечислены лучшие упражнения низкой интенсивности для похудения

Ходьба. Поддерживайте быстрый темп, при котором вы могли бы одновременно разговаривать. Сосредоточьтесь на сохранении правильной осанки и размахивании руками. Ходите непрерывно в течение 30−60 минут.

Плавание. Этот вид кардио задействует всё тело и отлично сжигает калории. За 30 минут человек весом 57 кг сожжёт около 180 ккал, а человек весом 70 кг — 216 ккал. Плавайте размеренно, уделяя особое внимание правильной технике и ровным гребкам. Начните с 10−20 минут и постепенно увеличивайте это время до 30−45 минут.

Езда на велосипеде. Двигайтесь в темпе, при котором будете ощущать лёгкое сопротивление, но вращать педали вам должно быть легко. Ездите в течение 20−45 минут с лёгкой или умеренной интенсивностью.

Гребля (на тренажёре). Это упражнение задействует верхнюю и нижнюю часть тела, помогая повысить мышечный тонус и выработать выносливость. Занимайтесь на тренажёре в умеренном темпе в течение 20−30 минут.