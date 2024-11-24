Перечислены лучшие замороженные овощи для снижения холестерина

Замороженные овощи так же питательны, как и свежие. Кроме того, они обычно стоят дешевле и хранятся дольше. Вот на какие продукты стоит обратить внимание, если у вас повышенный уровень холестерина в крови.

Эдамаме. Молодые соевые бобы — хороший источник клетчатки. Благодаря ей вы снизите уровень холестерина в крови. Одна чашка замороженных эдамаме содержит 8 г клетчатки и 18 г растительного белка.

Зелёный горошек. В одной чашке этого овоща — 7 г клетчатки. Патрисия Колеса, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что потребление большего количества растительных белков тоже полезно для контроля уровня холестерина. Вы можете заменить горошком некоторые животные белки.

Шпинат. Он богат витаминами, минералами, клетчаткой, а также антиоксидантами, полезными для сердца. В шпинате много лютеина, который уменьшает воспаление.

Цветная капуста. В ней есть полезная для сердца клетчатка и нет насыщенных жиров. В каждой чашке цветной капусты содержится 3 г клетчатки. Это 10% от дневной нормы.