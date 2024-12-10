Перечислены малоизвестные преимущества для здоровья тёплой солёной воды

Вот что произойдёт с организмом, если вы будете пить каждое утро стакан тёплой воды с солью.

Повысится гидратация. Тёплая вода быстрее усваивается, а соль помогает клеткам правильно функционировать.

Улучшится пищеварение. При регулярном употреблении тёплая солёная вода поможет справиться с запорами. Также она уменьшит вздутие, избавит от дискомфорта в животе.

Будет поддерживаться водно-электролитный баланс. В соли содержатся натрий, калий, магний. Солёная вода помогает восполнить нехватку этих электролитов.