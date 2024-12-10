Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 08:15
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Перечислены малоизвестные преимущества для здоровья тёплой солёной воды

Вот почему её рекомендуют пить каждый день
В древности считалось, что стакан тёплой солёной воды каждое утро — это ритуал, который может исцелить тело и душу. Но что по этому поводу говорят современные учёные?
Перечислены малоизвестные преимущества для здоровья тёплой солёной воды
© Health

Вот что произойдёт с организмом, если вы будете пить каждое утро стакан тёплой воды с солью.

Повысится гидратация. Тёплая вода быстрее усваивается, а соль помогает клеткам правильно функционировать.

Улучшится пищеварение. При регулярном употреблении тёплая солёная вода поможет справиться с запорами. Также она уменьшит вздутие, избавит от дискомфорта в животе.

Будет поддерживаться водно-электролитный баланс. В соли содержатся натрий, калий, магний. Солёная вода помогает восполнить нехватку этих электролитов.

Перечислены малоизвестные преимущества для здоровья тёплой солёной воды
© Progressive Oral Surgery

Улучшится процесс детоксикации организма. Тёплая вода отличается потогонным действием. Также она поддерживает работу почек и печени.

Улучшится здоровье полости рта. Солёная вода обладает антибактериальным эффектом. Если её пить в тёплом виде по утрам, то это предотвратит рост бактерий во рту.

Кожа станет здоровой. Благодаря стакану тёплой солёной воды каждое утро вы избавитесь от сухости и раздражения кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.