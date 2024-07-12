Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 июля 2024, 20:15
1 мин.

Перечислены наименее вредные для здоровья виды алкоголя

В них мало сахара и калорий
Многие из нас любят выпить коктейль или бокал вина во время еды, но к употреблению алкогольных напитков важно подходить с умом. Пользу спиртное точно не принесёт, но может нанести не так много вреда организму.
Перечислены наименее вредные для здоровья виды алкоголя
© T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies

Светлое пиво. В 350 мл такого пива — 103 ккал, 14 мг натрия, 6 г углеводов и 1 г белка. Алкоголя же 3,5−5%.

Красное вино. В порции на 150 мл содержится 125 ккал, 6 мг натрия, 4 г углеводов, 12−15% алкоголя. В красном вине также содержатся полифенолы.

Хард-Зельцер. Обычно эти напитки представляют собой комбинацию газированной воды, ароматизаторов и алкоголя. Из 350 мл вы получите 99 ккал, 2 г сахара, 21 мг натрия, 4−6% алкоголя.

Перечислены наименее вредные для здоровья виды алкоголя
© iStock

Ранчо Уотер. Алкоголя в нём 9%, а калорий — 64 на 30 мл.

Водка с содовой. На 30 мл этой смеси приходится 64 ккал и 40−95% алкоголя. Вы можете сделать напиток вкуснее, добавив в него сок лимона или лайма, и использовать несладкую газированную воду.

Текила со льдом. В 30 мл этого коктейля содержится 64 ккал и 35−55% алкоголя. В нём также нет добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.