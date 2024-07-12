Перечислены наименее вредные для здоровья виды алкоголя

Ранчо Уотер. Алкоголя в нём 9%, а калорий — 64 на 30 мл.

Водка с содовой. На 30 мл этой смеси приходится 64 ккал и 40−95% алкоголя. Вы можете сделать напиток вкуснее, добавив в него сок лимона или лайма, и использовать несладкую газированную воду.

Текила со льдом. В 30 мл этого коктейля содержится 64 ккал и 35−55% алкоголя. В нём также нет добавленного сахара.

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