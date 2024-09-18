Перечислены напитки и продукты, которые помогают поддерживать водный баланс при болезни

Электролиты. Их можно получить из спортивных напитков. Также они продаются в виде таблеток, порошков, которые можно добавлять в воду. Ищите варианты, содержащие натрий, калий и хлорид, сахар. Эти компоненты часто теряются из-за диареи, рвоты и лихорадки, и их нужно восполнять.

Суп. Он даёт жидкость, питательные вещества, электролиты. Выбирайте нежирный суп на основе бульона. Например, классический куриный суп или овощной.

Бульон. В его состав входят электролиты. Диетолог Тейлор Берггрен рекомендует употреблять костный бульон, в котором около 9 г белка на чашку. Высококачественные костные бульоны содержат коллаген, который может помочь в восстановлении кишечника, успокаивает пищеварительную систему.