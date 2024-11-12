Перечислены напитки и продукты, в которых много «пустых» калорий

Все мы время от времени потребляем «пустые калории», и это нормально. Но делать их основой рациона точно не стоит.

К источникам «пустых калорий» относятся: пиво, сладкие коктейли, сладкие вина, полуфабрикаты (замороженные блюда, лапша быстрого приготовления, сладкие сухие завтраки, готовые обеды), фастфуд (картофель фри, бургеры, тако, хотдоги), упакованные закуски (картофельные чипсы или крендельки), очищенные зёрна (белый рис, белый хлеб и белые макароны), кофейные напитки с добавлением сиропов и взбитых сливок, газировка, энергетические напитки, сладкий холодный чай, сладкие закуски и выпечка (конфеты, печенье, торты и пончики).