Перечислены напитки, которые избавят от тяги к сладкому

Газированные напитки с низким содержанием сахара. Обычно в них меньше сахара, чем в полносахарных аналогах. Это может привести к снижению потребления сахара в целом. Главное — употреблять их в умеренных количествах.

Арбузный сок. В одном стакане такого сока — около 70 ккал и 0 г добавленного сахара. Также арбузный сок — естественный источник магния. Недостаток этого вещества может играть значительную роль в возникновении тяги к сладкому.

Вода. Иногда мы принимаем жажду за голод.

Матча. Этот напиток помогает избавиться от тяги к сладкому за счёт высокого содержания L-теанина. Данная аминокислота способствует расслаблению и хорошему самочувствию, снижает уровень стресса и беспокойство. Вместо матчи подойдёт и зелёный чай.