Перечислены напитки, которые лучше всего употреблять в жару

Вода. Это наиболее эффективный способ избавиться от жажды. В ней нет сахара, калорий, искусственных добавок.

Лимонад. Тот, что продаётся в магазине, содержит много сахара и искусственных добавок. При чрезмерном потреблении это может плохо сказаться на здоровье. Здоровая альтернатива — это домашний лимонад, сделанный из воды, свежих лимонов, небольшого количества сахара.