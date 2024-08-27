Перечислены напитки, которые снижают уровень сахара в крови

Вода. Если употреблять её ежедневно в достаточном количестве, то это позволит снизить уровень сахара в крови, «смазать» суставы, принесёт пользу общему здоровью. Обычно специалисты рекомендуют взрослым выпивать от 2 до 3,7 л воды в сутки. Особенно полезна для уровня глюкозы минеральная вода.

Зелёный чай. Некоторые исследования показывают, что он может контролировать уровень сахара в крови. Однако необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы понять, влияет ли зелёный чай на этот показатель. Безопасно для здоровья выпивать до восьми чашек этого чая в день, но при беременности или кормлении грудью — до шести.